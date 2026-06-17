В Калининградской области приняли корпоративный демографический стандарт

системный набор мер и механизмов, которые работодатели будут применять для поддержки сотрудников с детьми. Решение приняли на заседании трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Суть стандарта в том, чтобы семейно-ориентированные льготы перестали быть декларацией. Они должны быть закреплены в коллективных договорах, предоставляться систематически и быть удобными для работников. Замглавы правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер подчеркнула: такие меры становятся частью долгосрочной кадровой политики, а не разовой акцией.
«Принципиально важно, чтобы они не носили декларативный характер, а были закреплены в коллективных договорах, предоставлялись систематически, были удобны сотрудникам. Реализация таких льгот на основе стандарта позволит перейти к единой системе поддержки работников с семейными обязанностями», — отметила Анжелика Майстер.
Что уже работает. Более 550 компаний Калининградской области уже внедрили базовые меры поддержки для работников с детьми. В их числе крупнейшие предприятия: «АВТОТОР», агропромышленный холдинг «Залесье», Калининградский янтарный комбинат, РЖД, «Калининград-ГорТранс», «Водоканал», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Региональный опыт изучали на федеральном уровне. В марте 2026 года на заседании комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания депутаты анализировали практику Калининградской области по внедрению стандарта.
Что смогут получить сотрудники. Работодатель вправе выбрать любые меры из перечня, а также добавить свои. В стандарт заложены:
выплаты при рождении ребёнка;санаторно-курортное лечение для семей с детьми;компенсация затрат на обучение;дополнительный оплачиваемый отпуск;программа добровольного медицинского страхования;гибкий график работы.
Это не только прямая материальная помощь. Гибкий график и ДМС — важные инструменты, которые помогают совмещать работу и заботу о детях, особенно в семьях с маленькими детьми.
Контекст. В Калининградской области уже действуют государственные меры поддержки семей. По данным регионального Отделения Социального фонда, более 5 тысяч работающих родителей, родственников и опекунов получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. В 2026 году на эти цели направлено около 573 миллионов рублей. Максимальная ежемесячная выплата в регионе достигает 83 тысяч рублей.
Корпоративный стандарт дополняет эти меры. Он даёт бизнесу чёткие ориентиры, а работникам — гарантию, что поддержка семьи не останется на словах. Для работодателей это инструмент удержания кадров и повышения лояльности сотрудников. Для региона — шаг к системному решению демографических задач.