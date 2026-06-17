В Калининградской области приняли корпоративный демографический стандарт

Контекст. В Калининградской области уже действуют государственные меры поддержки семей. По данным регионального Отделения Социального фонда, более 5 тысяч работающих родителей, родственников и опекунов получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. В 2026 году на эти цели направлено около 573 миллионов рублей. Максимальная ежемесячная выплата в регионе достигает 83 тысяч рублей.