Рекордные 7,5 млн рублей собрала благотворительная платформа «800 Добрых дел»

В мае 2026 года нижегородской платформе «800 Добрых дел» удалось собрать 7,5 млн рублей на благотворительность. Сумма стала рекордной, сообщили организаторы проекта.
Платформа смогла достичь таких высоких сборов благодаря сотрудничеству с другими благотворительными фондами, организациями, волонтерами и участниками социальных инициатив.
«Значительную часть средств привлекли бегуны, которые открывали личные сборы в поддержку фондов-партнеров платформы в рамках полумарафона “Беги, герой!”. В течение месяца средства также собирались через проект Beauty-бег, благотворительную барахолку и другие инициативы, объединившие жителей региона вокруг добрых дел», — отметила руководитель проекта «800 Добрых дел» Екатерина Чудакова.
Напомним, что благотворительная платформа «800 Добрых дел» была создана АНО «Центр 800» в 2020 году при поддержке правительства Нижегородской области. Проект объединяет фонды, бизнес, волонтеров и простых жителей региона, обеспечивает адресную помощь и проводит сборы для подопечных. За все время работы платформа смогла привлечь около 55 млн рублей на помощь нуждающимся.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде открылась благотворительная выставка «Касание».