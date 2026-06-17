Рекордные 7,5 млн рублей собрала благотворительная платформа «800 Добрых дел»

Напомним, что благотворительная платформа «800 Добрых дел» была создана АНО «Центр 800» в 2020 году при поддержке правительства Нижегородской области. Проект объединяет фонды, бизнес, волонтеров и простых жителей региона, обеспечивает адресную помощь и проводит сборы для подопечных. За все время работы платформа смогла привлечь около 55 млн рублей на помощь нуждающимся.