Нижегородцам рассказали, чем опасен «зуд купальщика» и как его избежать

Жители Нижнего Новгорода публикуют в интернете пугающие снимки, сделанные после отдыха у Светлоярского озера: кожа и детей, и взрослых покрылась пятнами после купания в официально разрешенном водоеме. Виной тому — личинки паразитических червей, известных как церкарии. О том, как избежать «зуда купальщика», рассказал aif.ru.
Церкарии — это личинки червей‑сосальщиков. Жизненный цикл этих паразитов тесно связан с водоплавающими птицами, преимущественно утками: взрослые особи обитают в кровеносной системе пернатых. Поэтому скопление уток у воды — тревожный знак для купальщиков.
Развитие личинок проходит промежуточную фазу в организме пресноводных улиток, которые обычно прячутся в водной растительности озер и прудов. Размеры церкарий крайне малы (от 0,3 до 1 миллиметра), поэтому заметить их самостоятельно не получится.
По словам директора экологического центра «Дронт» из Нижнего Новгорода Асхата Каюмова, личинки активно размножаются в теплой стоячей воде, а особенно в прибрежных зонах, где чаще всего купаются дети. В реках с быстрым течением церкарий меньше, так как поток уносит их прочь, однако в заводях риск встречи с личинками сохраняется.
Во время купания церкарии цепляются за кожу человека и пытаются проникнуть внутрь, но быстро погибают. Тем не менее даже кратковременное воздействие вызывает заболевание — шистосомный дерматит, или церкариоз, известный также как «зуд купальщика».
Врач‑дерматовенеролог Дмитрий Воронов рассказал, что симптомы проявляются примерно через полчаса после заражения — на коже появляются зудящие волдыри и прыщики. У здоровых взрослых людей чаще всего болезнь проходит самостоятельно спустя пару дней. В таких случаях врач может посоветовать антигистаминные препараты и охлаждающие компрессы для облегчения состояния.
Помимо покраснения кожи и волдырей, иногда у пострадавших повышается температура, нарушается сон, возникает сухой кашель. Если личинкам удается попасть в кровоток, они могут достичь легких и спровоцировать легочный синдром. Особенно опасны повторные заражения: у детей и людей с аллергией они способны вызвать анафилактический шок. В такой ситуации важно незамедлительно вызвать скорую.
Полностью исключить риск заражения практически невозможно: ситуация в водоеме может измениться очень быстро. Как отмечает Каюмов, достаточно, чтобы на озеро прилетели утки — и опасность возрастает. При этом органы надзора, закрывая водоемы из‑за загрязнений или инфекций, возможно, не проверяют воду на наличие церкарий.
Специалисты также не советуют выбирать для купания «дикие» водоемы. Снизить вероятность заражения помогут водостойкие солнцезащитные кремы, а также душ и обтирание жестким полотенцем досуха сразу после выхода из воды.