Нижегородцам рассказали, чем опасен «зуд купальщика» и как его избежать

По словам директора экологического центра «Дронт» из Нижнего Новгорода Асхата Каюмова, личинки активно размножаются в теплой стоячей воде, а особенно в прибрежных зонах, где чаще всего купаются дети. В реках с быстрым течением церкарий меньше, так как поток уносит их прочь, однако в заводях риск встречи с личинками сохраняется.