В Верхотурье на Урале состоялся выпускной бал для воспитанников детсадов

Общегородской выпускной бал для воспитанников детских садов прошел 1 июня в Верхотурье в Свердловской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении образования муниципального округа Верхотурский.
Участие в событии приняли более 100 будущих первоклассников. В нарядных платьях и костюмах они прошли колоннами перед зрителями. Каждый детский сад подготовил свой танец. В финале все дошкольные учреждения получили сертификаты, дающие право их воспитанникам бесплатно посетить городской кинотеатр.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.