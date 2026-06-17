Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Верхотурье на Урале состоялся выпускной бал для воспитанников детсадов

Событие собрало более 100 будущих первоклассников.

Общегородской выпускной бал для воспитанников детских садов прошел 1 июня в Верхотурье в Свердловской области. Мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении образования муниципального округа Верхотурский.

Участие в событии приняли более 100 будущих первоклассников. В нарядных платьях и костюмах они прошли колоннами перед зрителями. Каждый детский сад подготовил свой танец. В финале все дошкольные учреждения получили сертификаты, дающие право их воспитанникам бесплатно посетить городской кинотеатр.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.