Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о жилье для семьи ветерана СВО

Здание 1967 года постройки признали аварийным в 2023 году из-за сильного износа. В августе прошлого года суд обязал власти расселить семью до конца года, но до сих пор благоустроенное жильё не предоставлено, компенсация не выплачена. Обращения в разные инстанции результата не дали.