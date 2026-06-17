Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о жилье для семьи ветерана СВО в Лесосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Информационный центр СК России снова обратилась мать участника СВО и ветерана боевых действий из Красноярского края. Женщина пожаловалась на длительное нерасселение её семьи из аварийного дома на улице Ручейной в Лесосибирске.
Здание 1967 года постройки признали аварийным в 2023 году из-за сильного износа. В августе прошлого года суд обязал власти расселить семью до конца года, но до сих пор благоустроенное жильё не предоставлено, компенсация не выплачена. Обращения в разные инстанции результата не дали.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль. В краевом следственном управлении неоднократно возбуждали уголовные дела, но решения отменял надзорный орган. Сейчас идёт дополнительная проверка.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате.
Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался аварийным состоянием школы в Красноярском крае.