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Семь новых муралов украсят Сатку этим летом

Художники из Челябинска и Рязани распишут фасады и стены города.

Источник: 1obl.ru

Уличная галерея Сатки пополнится семью новыми муралами. В городе дали старт фестивалю уличного искусства «Сатка Стрит-Арт Фест» (12+), сообщили в фонде «Собрание».

Авторами работ станут художники, уже знакомые горожанам, и новые мастера. В четвертый раз в фестивале участвует Данила Шмелев. Его объемные геометрические инсталляции уже украшают здание почты и переход между корпусами бывшего филиала ЮУрГУ.

Также граффити создадут Тимур Абдуллаев (Brazil) и Алексей Лучко (Лука). Тимур — автор нескольких уличных росписей в городе, включая картину о путешественнике Федоре Конюхове. В этом году часть муралов посвятят его антарктическим сюжетам.

Алексей Лучко работает в абстрактной манере. В Сатке он уже расписывал бывший гараж БелАЗов, локомотив железнодорожного цеха и стадион школы № 14. В этот раз он украсит подпорную стену на территории Саткинской производственной площадки Группы Магнезит.

В числе участников — рязанский художник Александр Демкин. Кроме фасадных росписей, он занимается живописью маслом и создает принты для одежды.

В прошлом году музей под открытым небом появился в Челябинске. Серия работ под названием «История Победы» посвящена трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.