Семь новых муралов украсят Сатку этим летом

Авторами работ станут художники, уже знакомые горожанам, и новые мастера. В четвертый раз в фестивале участвует Данила Шмелев. Его объемные геометрические инсталляции уже украшают здание почты и переход между корпусами бывшего филиала ЮУрГУ.