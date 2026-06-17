Семь новых муралов украсят Сатку этим летом

Уличная галерея Сатки пополнится семью новыми муралами. В городе дали старт фестивалю уличного искусства «Сатка Стрит-Арт Фест» (12+), сообщили в фонде «Собрание».
Авторами работ станут художники, уже знакомые горожанам, и новые мастера. В четвертый раз в фестивале участвует Данила Шмелев. Его объемные геометрические инсталляции уже украшают здание почты и переход между корпусами бывшего филиала ЮУрГУ.
Также граффити создадут Тимур Абдуллаев (Brazil) и Алексей Лучко (Лука). Тимур — автор нескольких уличных росписей в городе, включая картину о путешественнике Федоре Конюхове. В этом году часть муралов посвятят его антарктическим сюжетам.
Алексей Лучко работает в абстрактной манере. В Сатке он уже расписывал бывший гараж БелАЗов, локомотив железнодорожного цеха и стадион школы № 14. В этот раз он украсит подпорную стену на территории Саткинской производственной площадки Группы Магнезит.
В числе участников — рязанский художник Александр Демкин. Кроме фасадных росписей, он занимается живописью маслом и создает принты для одежды.
В прошлом году музей под открытым небом появился в Челябинске. Серия работ под названием «История Победы» посвящена трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.