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Для воронежских девятиклассников утвердили даты отмененных из-за атаки беспилотников ОГЭ

Сдача экзаменов будет проходит в два дня — 19 июня и 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны даты сдачи ОГЭ, отмененных 16 июня в Воронеже из-за атаки БПЛА. Об этом днем 17 июня сообщили в региональном министерстве образования. Экзамены пройдут в два дня.

— В пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения: географию, биологию, историю. А 3 июля — дисциплины с практической частью, где нужны компьютеры и лабораторное оборудование: физику, информатику и химию, — конкретизировали в министерстве образования Воронежской области. — Делаем все возможное, чтобы экзамены прошли в комфортной обстановке. В остальном будем исходить из оперативной обстановки в регионе.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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