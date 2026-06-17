Контракт на укрепление берега в Заостровье заключили с компанией «Амберстрой»

ГБУ «Балтберегозащита» заключило контракт на проведение аварийно-восстановительных работ на участках Балтийского моря в районе лестничного спуска в посёлке Заостровье с компанией «Амберстрой». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Контракт заключили 15 июня. Стоимость работ — 42 779 317 рублей. Их необходимо провести в целях ликвидации и предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера.
Участие в торгах принимали две компании. Победитель снизил начальную стоимость на 873 тысячи рублей.
Согласно документам, подрядчику предстоит выполнить комплекс берегоукрепительных работ: погрузить деревянные сваи разной длины, укрепить откосы геоконтейнерами и каменной наброской, а также закрыть откосы геоматами с последующим посевом трав. Выполнить их необходимо до 30 декабря 2026 года.
В мае 2022 года в Заостровье открыли восстановленный после шторма спуск к морю. Напомним, нижнюю часть лестницы в Заостровье снесло штормом в январе 2022 года. Тогда вода затопила практически весь пляж. После этого спуск закрыли и начали восстанавливать конструкцию.