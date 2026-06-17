Контракт на укрепление берега в Заостровье заключили с компанией «Амберстрой»

В мае 2022 года в Заостровье открыли восстановленный после шторма спуск к морю. Напомним, нижнюю часть лестницы в Заостровье снесло штормом в январе 2022 года. Тогда вода затопила практически весь пляж. После этого спуск закрыли и начали восстанавливать конструкцию.