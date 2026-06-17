Четыре региона Урала попали в число антилидеров по выбросам в атмосферу

Югра, ЯНАО, Свердловская и Челябинская области вошли в топ-10 российских регионов с максимальным загрязнением атмосферы. Рейтинг качества воздуха по итогам прошлого года представила группа компаний FinExpertiza. Исследователи отмечают, что в двух третях территорий страны зафиксировано снижение выбросов — их совокупный объем упал до рекордного семилетнего минимума.
Как и следовало ожидать, абсолютными лидерами по сокращению негативного влияния на воздух стали не самые индустриально развитые регионы. Ингушетия и Чечня снизили выбросы на 60,6 и 57,9 процента соответственно — в атмосферу попало 8 и 49 тысяч тонн вредных веществ. В число передовиков попали также Кировская, Саратовская, Ивановская области, Мордовия, Севастополь, Калмыкия, Алтайский и Ставропольский края.
Впрочем, и наибольший прирост нагрузки на атмосферу отмечен в не слишком чадящих регионах. К примеру, лидером антирейтинга стала Кабардино-Балкария, где за год объем выбросов увеличился в 2,5 раза, но всего-то до 52,1 тысячи тонн. Составители рейтинга отмечают, что раньше республика вообще не фигурировала в списке загрязнителей, выбрасывая только 0,2 процента от общего объема загрязняющих веществ в стране.
Однако в промышленных и сырьевых центрах ситуация по валовым выбросам по-прежнему оставляет желать лучшего. Антилидеры — Красноярский край и Кемеровская область с показателями 2,3 и 1,5 миллиона тонн. Их вклад в загрязнение российского воздуха оценивается соответственно в 10,8 и 7,1 процента.
Третью позицию заняла Югра (5,9 процента от суммарного объема выбросов в стране), пятую — Ямало-Ненецкий автономный округ (4,5), шестую с показателем 4,3 процента — Свердловская, а девятую — Челябинская область, выбросившая в небо 2,1 процента от общего количества загрязняющих веществ.
В столицах ситуация значительно лучше: в Москве в атмосферу попало 370,9 тысячи тонн, а в Санкт-Петербурге — 200,7 тысячи. Впрочем, по выбросам на квадратный километр площади мегаполисы, конечно, занимают первые позиции: в Москве это 144,8 тонны загрязняющих веществ, а в Санкт-Петербурге — 139,5. Для сравнения: в северных автономиях УрФО на квадратный километр выбрасывается всего 2,3 тонны в Югре и 1,3 тонны в ЯНАО.
В среднем на каждого жителя страны в год приходится по 145 килограммов загрязняющих воздух веществ. Опять-таки в малонаселенных регионах, к примеру, в ЯНАО, — аж 1,8 тонны. Так что любые рейтинги относительны и не всегда отражают реальную картину.
В Челябинской области, признанной по итогам прошлого года лидером Национального экологического рейтинга, оценивают не валовые выбросы, а свою работу по их снижению. По этому показателю все попавшие в число неблагополучных регионы Большого Урала выглядят очень неплохо: на Южном Урале за год добились сокращения выбросов на восемь процентов, в ЯНАО — на 7,3, в Свердловской области — на пять, в Пермском крае — на 3,3, в ХМАО — на 0,5 процента. Правда, в Тюменской и переживающей промышленный подъем Курганской области объем, наоборот, вырос — на 3,4 и 9,7 процента соответственно, однако по валовым показателям там лучшая ситуация в макрорегионе.
В Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора также отмечают положительную динамику. По сводным данным с 2019-го по 2025 год налицо существенное снижение выбросов от стационарных источников — к примеру, в Свердловской области на 17,2 процента, а в Челябинской — на 38,9.
Еще заметнее результаты городов-участников федерального эксперимента «Чистый воздух», в который на Урале вошли Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил, а с недавнего времени еще и Курган, которому до 2036 года поставлена задача снизить вредное воздействие на атмосферу вдвое. В сравнении с расчетным 2017 годом выбросы в Нижнем Тагиле сокращены на 20,9 процента, в Челябинске — на 39,68, а в Магнитогорске — на 30,4.
В целом по стране за прошлый год чадить стали меньше на четыре процента. Причем обязаны мы этим не только замедлению экономики, но и 15-процентному увеличению расходов на природоохранные программы. Всего в газо- и пылеулавливающее оборудование, системы очистки и другую природоохранную инфраструктуру предприятия страны вложили 170,6 миллиарда рублей.
Прямая речь.
Роман Тужиков, руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора:
— Во всех городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» отмечается устойчивое снижение объемов выбросов загрязняющих веществ. Это результат комплексной работы органов власти и предприятий-природопользователей. Росприроднадзор продолжает системный контроль выполнения мероприятий по улучшению качества воздуха. Только за пять месяцев этого года проведено 114 проверок, выявлено 120 нарушений. На предприятия наложены штрафы на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Для добровольного возмещения причиненного ущерба предъявлены расчеты на сумму еще около четырех миллионов. В 2026 году суд поддержал требования Уральского управления о взыскании ущерба атмосферному воздуху на общую сумму более 81 миллиона рублей.