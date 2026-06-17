Четыре региона Урала попали в число антилидеров по выбросам в атмосферу

В Челябинской области, признанной по итогам прошлого года лидером Национального экологического рейтинга, оценивают не валовые выбросы, а свою работу по их снижению. По этому показателю все попавшие в число неблагополучных регионы Большого Урала выглядят очень неплохо: на Южном Урале за год добились сокращения выбросов на восемь процентов, в ЯНАО — на 7,3, в Свердловской области — на пять, в Пермском крае — на 3,3, в ХМАО — на 0,5 процента. Правда, в Тюменской и переживающей промышленный подъем Курганской области объем, наоборот, вырос — на 3,4 и 9,7 процента соответственно, однако по валовым показателям там лучшая ситуация в макрорегионе.