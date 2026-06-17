В Прикамье взялись за развитие инфраструктуры для речного флота

На реках Прикамья становится больше причалов, где могут швартоваться суда разных классов — от моторных лодок до круизных лайнеров. Это связано с тем, что в прошлом году краевые власти приняли решение увеличить объемы пассажирских перевозок по Каме и Чусовой, так как они востребованы населением.
На этой неделе в сфере речного транспорта произошло долгожданное событие — впервые на маршрут от Перми до курорта Усть-Качка вышло водное такси «Колва». Скоростной теплоход на подводных крыльях курсирует дважды в сутки с заходом в Краснокамск. Его выход на линию стал еще одним этапом восстановления работы водного транспорта в Пермском крае, пассажирский сегмент которого, казалось, давно канул в Лету.
В Прикамье громко заявили о намерении восстановить речные маршруты по местным рекам еще несколько лет назад, но оказалось, что это совсем не просто, и закупкой одних лишь теплоходов проблему не решить. За годы разрухи в регионе практически исчезла инфраструктура, то есть судам попросту некуда причаливать, нет безопасных мест для посадки-высадки пассажиров. Выход из ситуации нашли в решении возродить пермскую судоверфь. Сначала предприятие активно проявило себя на рынке причалов для электросудов, курсирующих по Москве-реке, а теперь, значительно расширив производство, начало поставлять свои изделия и в домашний регион. Кроме того, недавно новый причал пермского производства установлен в Удмуртии — в Сарапуле.
— Это универсальная конструкция, которую можно использовать для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов, вплоть до трех- и четырехпалубных теплоходов, а также судов на подводных крыльях, — поясняет старший строитель кораблей пермской судоверфи Сергей Бочкарев.
В самом Пермском крае идет активное развитие речной инфраструктуры. Сначала новые причалы, созданные специально для электросудов, появились в центре Перми и Закамске. С увеличением пассажиропотока по рекам теперь уже универсальные причалы смонтировали в Хохловке и Краснокамске, такие же конструкции будут установлены в Осе, Добрянке, Соликамске и Ильинском.
Парк речфлота в Прикамье пока невелик: скоростной катер «Колва» да три судна на подводных крыльях.
Чтобы упорядочить работы по созданию необходимой инфраструктуры, в Прикамье возродили речное пароходство. Это учреждение уже ведает всеми причалами и пристанями в регионе, ему также вменена в обязанность организация работы всего речфлота. Парк пока невелик: скоростной катер «Колва» да три судна на подводных крыльях — два «Метеора» и «Восход».
Действующие и строящиеся причалы рассчитаны на прием быстроходных кораблей, кроме того, к ним могут швартоваться и круизные лайнеры. Раньше они делали остановки лишь в Перми и Чайковском, а с прошлого года стали возить туристов и на север Прикамья. Рейсы до Соликамска и Березников настолько популярны, что места на них распродают еще до начала навигации.
Надо сказать, что пермяки не очень довольны чересчур утилитарным видом современных причалов — нет в них красоты, романтики путешествий. Многие вспоминают, как в советские времена теплоходы причаливали к дебаркадерам — огромным плавучим пристаням, порой двух- и трехэтажным. В них иногда размещались даже небольшие гостиницы. Услышав мнение жителей, власти озаботились возвращением речфлоту романтичного образа: весной этого года региональный минтранс сообщил о намерении установить возле пермской набережной два восстановленных дебаркадера. Пока, правда, неясно, станут ли их использовать в качестве действующих причалов для судов или отдадут для индустрии развлечений, но набережная в итоге точно станет красивее.
А как у соседей?
В УрФО водным перевозкам отводится важная роль в тех регионах, где есть крупные реки: в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Тюменской области. В Югре река Обь вообще является основой транспортной системы. По ней идут не только грузовые, но и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь между населенными пунктами и промышленными центрами. Речная инфраструктура в автономии постоянно развивается: строятся новые причалы, модернизируются старые, закупаются суда ледового класса для продления навигации. В ЯНАО по Оби идут буксирно-баржевые составы, снабжая всем необходимым промышленные объекты, обеспечивая северный завоз и пассажирскую логистику между удаленными территориями. В Тюменской области кроме грузовых перевозок в последние годы активно развивается круизный туризм: теплоходные маршруты действуют из Тюмени и Тобольска и включают остановки в исторических местах.