В Прикамье взялись за развитие инфраструктуры для речного флота

В Прикамье громко заявили о намерении восстановить речные маршруты по местным рекам еще несколько лет назад, но оказалось, что это совсем не просто, и закупкой одних лишь теплоходов проблему не решить. За годы разрухи в регионе практически исчезла инфраструктура, то есть судам попросту некуда причаливать, нет безопасных мест для посадки-высадки пассажиров. Выход из ситуации нашли в решении возродить пермскую судоверфь. Сначала предприятие активно проявило себя на рынке причалов для электросудов, курсирующих по Москве-реке, а теперь, значительно расширив производство, начало поставлять свои изделия и в домашний регион. Кроме того, недавно новый причал пермского производства установлен в Удмуртии — в Сарапуле.