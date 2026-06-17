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Указ о вооруженной защите от БПЛА за счет орловских предприятий назвали фейком

Правительство Орловской области 17 июня официально назвало фейком появившуюся в интернете информацию, якобы глава региона Андрей Клычков подписал указ «об обеспечении вооруженной защиты всех предприятий и важных инфраструктурных объектов от атак беспилотников за их счет».

Источник: Коммерсантъ

Правительство Орловской области 17 июня официально назвало фейком появившуюся в интернете информацию, якобы глава региона Андрей Клычков подписал указ «об обеспечении вооруженной защиты всех предприятий и важных инфраструктурных объектов от атак беспилотников за их счет».

«Это фейк! Такого документа не существует. Глава региона не подписывал подобного указа», — заявили в региональном правительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил, что количество добровольцев, зачисленных в мобилизационный людской резерв (МЛР) отряда «БАРС-Орел», составило свыше 80 человек. Это втрое превышает первоначальный план комплектования, который на середину мая составлял 28 человек. По словам господина Клычкова, жительницы Орловской области также просили записать их в отряд, но «по закону женщины не могут подписать контракт в мобилизационный резерв».

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