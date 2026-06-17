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В Петербурге официально открыли бульвар Людмилы Вербицкой

Беглов: для Санкт-Петербурга Вербицкая — не только выдающийся ученый.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице открыли новый бульвар, который назван в честь Людмилы Алексеевны Вербицкой — Почетного гражданина Петербурга и ректора Санкт-Петербургского государственного университета (1994−2008). Бульвар расположен на Троицкой площади, между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Именно в доме №⅕ на улице Куйбышева жила Людмила Алексеевна. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На церемонии открытия губернатор Александр Беглов осмотрел благоустроенную территорию и установленную памятную доску. Александр Беглов подчеркнул, что президент России подписал Указ о увековечении памяти Людмилы Алексеевны.

— Она была истинной ленинградкой. Для Санкт-Петербурга Вербицкая — не только выдающийся ученый, но и человек, глубоко понимавший характер нашего города и его культурное наследие. Людмила Алексеевна внесла значительный вклад в развитие русского языка, его защиту и продвижение на международной арене, — отметил губернатор.

В честь юбилея Вербицкой в Петербурге и других городах России пройдут памятные мероприятия. На филологическом факультете университета планируется установка бюста в ее честь. Также в течение юбилейного года состоятся творческие конкурсы, международная научная конференция, фотовыставка и открытое заседание кафедры общего языкознания имени Л. А. Вербицкой.

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