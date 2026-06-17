В Петербурге официально открыли бульвар Людмилы Вербицкой

— Она была истинной ленинградкой. Для Санкт-Петербурга Вербицкая — не только выдающийся ученый, но и человек, глубоко понимавший характер нашего города и его культурное наследие. Людмила Алексеевна внесла значительный вклад в развитие русского языка, его защиту и продвижение на международной арене, — отметил губернатор.