СК Беларуси вместе с СК РФ будет расследовать атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском

В Следственном комитете Беларуси сообщили о принятом к производству уголовном деле по факту удара беспилотника ВСУ по автобусу с белорусскими детьми на территории Брянской области.
Ранее «Комсомолка» писала, что 17 июня автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском. В результате погибла одна женщина, семь человек, в том числе дети, получили ранения и были госпитализированы.
После произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело. И также сообщили, что СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с белорусскими детьми.
— Возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство, — прокомментировал председатель СК Беларуси Константин Бычек.
Глава ведомства подчеркнул, что белорусская сторона находится в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Кроме того, сообщается, что в Брянскую область выехали белорусские следователи для оказания содействия СК России в расследовании террористического акта.
Здесь мы писали, как МИД Беларуси отреагировал на атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Кроме того, Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми: «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения».
Еще сообщили, что три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки ВСУ на автобус с детьми: «В сопровождении машин ГАИ и МЧС». А вот что в Минздраве России сказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
Ранее «Первый информационный» опубликовал фото белорусского автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области.