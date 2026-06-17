Компания «РВК-Воронеж» вступила в федпроект «Производительность труда»

Минэкономразвития Воронежской области, Региональный центр компетенций (РЦК) и «РВК-Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном правительстве. Подписи под документом поставили первый замминистра экономического развития Константин Хорошев, директор РЦК Андрей Демидов и гендиректор компании Сергей Болгов.
Сотрудничество предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов. Как отметил Константин Хорошев, в структуру предприятия входят важнейшие объекты жизнеобеспечения, от бесперебойной работы которых зависят надежные поставки услуг многим сотням тысяч потребителей Воронежской области. Поэтому важно повышать эффективность компании.
«Наша задача — помочь компании внедрить передовые методики управления и оптимизации, которые позволят не только повысить эффективность каждого сотрудника, но и существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению», — подчеркнул Андрей Демидов.
В Министерстве экономического развития региона напоминают, что подать заявку на участие в проекте можно на сайте производительность.рф.