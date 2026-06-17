Компания «РВК-Воронеж» вступила в федпроект «Производительность труда»

Минэкономразвития Воронежской области, Региональный центр компетенций (РЦК) и «РВК-Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном правительстве. Подписи под документом поставили первый замминистра экономического развития Константин Хорошев, директор РЦК Андрей Демидов и гендиректор компании Сергей Болгов.