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Компания «РВК-Воронеж» вступила в федпроект «Производительность труда»

Сотрудничество с минэкономразвития Воронежской области и Региональным центром компетенций предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов.

Источник: АиФ Воронеж

Минэкономразвития Воронежской области, Региональный центр компетенций (РЦК) и «РВК-Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном правительстве. Подписи под документом поставили первый замминистра экономического развития Константин Хорошев, директор РЦК Андрей Демидов и гендиректор компании Сергей Болгов.

Сотрудничество предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов. Как отметил Константин Хорошев, в структуру предприятия входят важнейшие объекты жизнеобеспечения, от бесперебойной работы которых зависят надежные поставки услуг многим сотням тысяч потребителей Воронежской области. Поэтому важно повышать эффективность компании.

«Наша задача — помочь компании внедрить передовые методики управления и оптимизации, которые позволят не только повысить эффективность каждого сотрудника, но и существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению», — подчеркнул Андрей Демидов.

В Министерстве экономического развития региона напоминают, что подать заявку на участие в проекте можно на сайте производительность.рф.