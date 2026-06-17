В парке Автозаводцев в Миассе обустроят развлекательные зоны

Специалисты продолжают благоустройство парка Автозаводцев в Миассе Челябинской области, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Миасского городского округа.
Там уже установили аттракционы «Ромашка», «Корабль» и «Карусель», на очереди еще один — «Скамья». Объекты расположены рядом с детской игровой площадкой и рассчитаны на разные возрастные группы.
Также на огороженной территории появились кассы и дополнительные лавочки для отдыха. Ведется настройка и подключение оборудования. После регистрации в Гостехнадзоре аттракционы начнут радовать гостей парка.
Еще одной локацией парка станет выставка «Автопробег сквозь время 1941−2026» Песочного фестиваля. Пять песчаных композиций — от легендарного ЗИС-6 до современной модели Ural Next — создадут на специально подготовленной площадке с навесами для защиты от осадков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.