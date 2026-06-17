Конкурс для перевозчиков в Волжском отменили после жалоб в УФАС

В адрес комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского, который и организовал спорный конкурс на право получения свидетельства на перевозки по внутригородским маршрутам, направлены два предписания. В свою очередь комитетом принято решение об отмене конкурса для устранения нарушений.