Адвокат объяснил, почему важно следить за состоянием почтового ящика

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Переполненный почтовый ящик в подъезде может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяева квартиры долго отсутствуют, заявил адвокат филиала № 1 Московской областной коллегии адвокатов Юрий Левин.
«Забирать почту из ящика в подъезде, в том числе во время отсутствия дома, важно для снижения риска ограбления. Ведь переполненный почтовый ящик — один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников выбрать именно вашу квартиру для совершения кражи», — сказал Левин РИАМО.
По словам адвоката, регулярное опустошение почтового ящика, в том числе при отъезде на дачу или в отпуск, создает эффект присутствия. Своевременное получение писем помогает не пропустить важные уведомления, включая судебные повестки, и предотвращает кражу документов, добавил Левин.