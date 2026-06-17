В Брестской крепости рассказали, как противостоять переписыванию истории

«За последние пять лет мы установили и внесли в списки защитников Брестской крепости более 60 новых имен, которые ранее были неизвестны. В этом году увековечили на мемориальных плитах имя сержанта Григория Манкина, уроженца Смоленской области. Он погиб в первый день войны, но долгие годы числился пропавшим без вести — в документах была ошибка в фамилии. И только в прошлом году, после получения архивной справки, мы смогли это сделать. Сегодня это уже 264-е документально подтвержденное имя на плите мемориала», — рассказала Митюкова.