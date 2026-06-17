Для пермяков ускорили соединение с Китаем

Раньше трафик к ряду китайских сервисов проходил по более длинному международному пути: от пользователя из России, до европейских транспортных узлов, а после в Китай. Особенно существенную задержку фиксировали пользователи из Сибири и Дальнего Востока: их запрос сначала проходил через всю страну и Европу, несмотря на географическую близость к КНР. После запуска нового канала Хабаровск — Гонконг данные передаются напрямую в сторону инфраструктуры China Telecom. За счёт этого сокращается время отклика и повышается стабильность соединения в сервисах, где задержка особенно заметна: мессенджерах, маркетплейсах, игровых платформах и других сервисах. Благодаря новому каналу время их отклика удалось сократить более чем втрое.