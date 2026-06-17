Глава Городецского округа прокомментировал освобождение «живодера в шинели»

Вчера интернет бурлил из‑за новости про Шинель‑Петрова. Узнав о решении суда, на произошедшее прокомментировал глав Городецкого муниципального округа Александр Мудров. Об этом он рассказал в соцсетях.
По словам Мудрова, он чувствовал и ненависть, и раздражение, и страх от того, что подобные вещи вообще могут происходить в нашем обществе.
Однако позже, когда страсти улеглись, политик смог поразмышлять над ситуацией. По его словам, вероятно, второй шанс стоит давать каждому — даже тем, кого все считают злодеями.
Именно в этом, по мнению политика, и кроется суть правосудия — дать шанс на изменения. Мудров искренне надеется, что принудительное лечение сработает: не просто поможет этому человеку социализироваться, но и послужит предостережением для других.
Александр Мудров верит, что появление приюта для бездомных животных в Городце станет значимым шагом к тому, чтобы общество стало чуточку гуманнее.
Напомним, что суд освободил от ответственности нижегородского «живодера в шинели». Экс-сотрудник университета устроил в своих двух квартирах страшное: со всей округи тащил туда бездомных кошек и собак и ставил над ними безумные эксперименты.