Дети сыграли в «Безопасный интернет» на Кубке губернатора по конному спорту

«Многие школьники уже знакомы с настольной игрой “Безопасный интернет”, которую “Ростелеком” распространяет в школах и библиотеках. Компания активно развивает игровые форматы обучения цифровой грамотности и регулярно проводит тематические турниры. На Кубке губернатора участники буквально оказались внутри игры. Каждый ход на игровом поле подогревал интерес к следующим испытаниям, а стремление набрать больше баллов и дойти до финиша заставляло ребят вспоминать правила кибербезопасности. Когда ребенок сам становится частью игрового процесса, знания усваиваются гораздо лучше».Кубок губернатора Нижегородской области по конному спорту стал 20‑м юбилейным. В соревнованиях участвовали наездники из 10 регионов России и Республики Беларусь. В программу вошли международные соревнования по выездке, этап Кубка России и всероссийские старты с участием детей на пони.