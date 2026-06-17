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В Нижегородской области банк оштрафовали за давление на клиентов

Судебные приставы за давление на клиентов привлекли к административной ответственности один из банков, работающий в Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении ФССП, поводом для этого стали жалобы на действия банка при взыскании задолженности.

Судебные приставы за давление на клиентов привлекли к административной ответственности один из банков, работающий в Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении ФССП, поводом для этого стали жалобы на действия банка при взыскании задолженности.

По данным управления, трое нижегородцев сообщили, что представители банка слишком часто звонили им с требованиями о погашении просроченной задолженности. Проведенная судебными приставами проверка показала, что банк при работе с должниками действительно превысил норму по количеству телефонных звонков клиентам, что в ФССП расценили как психологическое воздействие.

Кредитной организации назначен штраф 150 тыс. руб. Название банка в управлении ФССП не уточнили.