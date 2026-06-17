В Нижегородской области банк оштрафовали за давление на клиентов

По данным управления, трое нижегородцев сообщили, что представители банка слишком часто звонили им с требованиями о погашении просроченной задолженности. Проведенная судебными приставами проверка показала, что банк при работе с должниками действительно превысил норму по количеству телефонных звонков клиентам, что в ФССП расценили как психологическое воздействие.