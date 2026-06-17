Пермский край занял второе место в РФ по программам поддержки туризма

Результаты были представлены на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Отметим, что турпоток в регионе вырос на 37% с 2021 года, а объем услуг туроператоров увеличился более чем в пять раз. В регионе строятся 11 гостиниц, открыт пятизвездочный отель в Перми. Также до 2027 года в семи территориях края планируется реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию 214 номеров в модульных гостиницах.