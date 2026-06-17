Пермский край занял второе место в РФ по программам поддержки туризма

Пермский край вошел в число лидеров национального рейтинга и занял второе место в номинации «Лидер программ поддержки туризма», сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике. Такое достижение соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Результаты были представлены на VI Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Отметим, что турпоток в регионе вырос на 37% с 2021 года, а объем услуг туроператоров увеличился более чем в пять раз. В регионе строятся 11 гостиниц, открыт пятизвездочный отель в Перми. Также до 2027 года в семи территориях края планируется реализовать 10 инвестиционных проектов по созданию 214 номеров в модульных гостиницах.
«Это признание эффективности комплексной работы, которую ведет правительство Прикамья вместе с федеральными органами власти и бизнесом. Все это дает реальный результат и делает наш край еще более привлекательным для путешественников», — отметил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.