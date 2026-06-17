В чём особенности приёмной кампании-2026

Многие абитуриенты и их родители обеспокоены тем, что становится сложнее поступить на внебюджетные места: считается, что таких мест в вузах стало значительно меньше. «Действительно, есть перечень направлений подготовки, по которым на федеральном уровне ограничивают количество мест для внебюджетного приёма, — рассказала заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова. — И всё же общее количество внебюджетных мест в вузах Нижегородской области превышает 15 тысяч. Для сравнения: в 2025 году вузы региона приняли на внебюджетные места чуть более 10 тысяч человек. Потенциал есть, сложнее поступить точно не станет».