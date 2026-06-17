В чём особенности приёмной кампании-2026

Совсем скоро в вузах Нижегородской области стартует приёмная кампания. В 2026 году на федеральном уровне в силу вступили важные изменения, о которых обязательно должны знать все абитуриенты. Что это за новшества? Почему поступить на платное обучение станет сложнее? На эти и другие вопросы ответили эксперты на пресс-конференции, организованной nn.aif.ru.
Мест хватит всем.
Во-первых, начинают действовать новые правила для тех, кто получил среднее профессиональное образование (СПО). Теперь они могут поступить в вуз исключительно на программы, профиль которых совпадает с полученной в колледже (техникуме) специальностью или профессией. Право устанавливать такие соответствия дано вузам. Если абитуриент после СПО хочет сменить направление образования, ему потребуется сдавать ЕГЭ на общих условиях.
Второе важное изменение коснётся квот целевого приёма. В 2026 году такие квоты полностью детализированы под конкретных работодателей. Индустриальные партнёры вузов по целевому приёму заранее, в июне 2025 года, делали заявки на количество вузовских мест в 2026-м. Сейчас потенциальные работодатели эти заявки подтверждают на государственном портале «Работа России».
Ещё одна особенность приемной кампании-2026 — способы подачи документов для приёма в вуз. Теперь их всего три: лично в приёмную комиссию вуза, по почте и через портал «Госуслуги». В прошлое ушёл популярный у многих способ подачи документов онлайн на сайте вузов. Об этом важно помнить!
Многие абитуриенты и их родители обеспокоены тем, что становится сложнее поступить на внебюджетные места: считается, что таких мест в вузах стало значительно меньше. «Действительно, есть перечень направлений подготовки, по которым на федеральном уровне ограничивают количество мест для внебюджетного приёма, — рассказала заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова. — И всё же общее количество внебюджетных мест в вузах Нижегородской области превышает 15 тысяч. Для сравнения: в 2025 году вузы региона приняли на внебюджетные места чуть более 10 тысяч человек. Потенциал есть, сложнее поступить точно не станет».
А какая ситуация с бюджетными местами? По словам Любови Широковой, в приёмную кампанию-2026 в регионе открыты, в общей сложности, 9675 бюджетных мест на всех формах обучения. При этом из школ региона выпускаются 12,7 тысяч человек. Получается, что практически три четверти выпускников смогут поступить на бюджетные места.
В 2026 году все вузы, где есть бюджетные места, обязаны выделить не менее 10% от них поступающим по особой и отдельной квотам. На особую квоту вправе рассчитывать абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты, на отдельную — участники СВО и их дети. С 2026 года по отдельной квоте в вуз смогут поступить вдовы и вдовцы участников СВО, при условии, что повторно не вступили в официальный брак.
На особую квоту в вузах Нижегородской области выделили 1102 бюджетных места, на отдельную — 1194.
На английском и китайском.
С 20 июня приёмная кампания стартует в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова.
«В 2026 году начинают действовать изменения, связанные с зачислением. Несколько последних лет вуз сам выбирал в диапазоне недели, в какой из дней он будет зачислять абитуриентов, — рассказывает ректор НГЛУ Никита Авралёв. — Но на этот раз дата публикации приказов о зачислении на основном этапе для абитуриентов, которые поступали по результатам ЕГЭ на общих основаниях, едина — 7 августа».
Кроме того, в день публикации приказов о зачислении нельзя отозвать согласие или отказаться от зачисления. Это тоже новое правило. «Делается это для того, чтобы несколько упорядочить систему зачисления, чтобы все абитуриенты были равны в своих правах», — уточняет Никита Авралёв.
В 2026 году в сравнении с 2025-м бюджетных мест в НГЛУ стало больше — около 450 единиц, включая аспирантуру. Ощутимый прирост по бюджетным местам заметен на очном отделении вуза. Впервые за долгие годы можно будет поступить на бюджет в бакалавриат и магистратуру по направлению «Международные отношения». В 2026 году, в отличие от 2025-го, появились бюджетные места и по специальности «Туризм».
Кроме того, вуз открывает новый приём на профиль педагогического образования с двумя квалификациями «Английский и китайский язык», поскольку именно китайский язык год от года всё популярнее у абитуриентов. Здесь также есть бюджетные места.
«Что касается ограничений платного приёма, у нас это затронуло практически все специальности и направления подготовки бакалавриата и специалитета. Мы не исключаем, что там, где внебюджетных мест совсем мало, на них возможен конкурс, — продолжает Никита Авралев. — Например, такое возможно на “Международных отношениях”. На направлении подготовки “Туризм” в связи с этим вводим две новые программы с получением двух квалификаций, которые вписываются в диплом выпускника: “Лингвистическое (переводческое) сопровождение международного туризма” и “Туризм и международное сотрудничество”».
В магистратуре в рамках направления «Менеджмент» мы открываем новую сетевую программу с Государственным университетом управления (г. Москва) — «Управление международным производственным бизнесом». Теперь выпускники бакалавриата и специалитета Университета Добролюбова и других вузов получат возможность учиться на очной форме магистратуры одновременно в двух российских университетах — НГЛУ и ГУУ, а также в китайском вузе — Университете Нинбо, входящем в число ведущих вузов мира. В свою очередь, ГУУ на протяжении многих лет уверенно держит позиции лидера управленческого образования в России.
Дополнительных испытаний для абитуриентов в НГЛУ не предусмотрено.
Межфилиальная мобильность.
Уже несколько лет в России заметно растёт интерес абитуриентов к госслужбе, а РАНХиГС в этом году официально возглавил рейтинг 100 лучших вузов RAEX в данном направлении. В связи с этим в Нижегородском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2026 году увеличили количество бюджетных и внебюджетных мест. Вуз готов принять 2233 абитуриента, и это почти на 300 больше, чем в 2025 году.
«Количество мест для нас определяет головной вуз в Москве. Видя такой интерес к нижегородскому филиалу, нам выделяют хорошую квоту, — объясняет директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева. — По сравнению с 2024 годом общее число бюджетных мест в вузе стало больше почти на 70%».
Чтобы поддерживать интерес абитуриентов, вуз постоянно обновляет программы обучения. Они должны отвечать современным требованиям рынка труда и создаваться с привлечением специалистов флагманских организаций высшего образования. Так, вместе с международным ИТ-кампусом «НЕЙМАРК» вуз запускает магистратуру «Правовое урегулирование использования искусственного интеллекта».
Кроме того, совместно с Академией лидерства и администрирования бизнес-процессов Федеральной налоговой службы России — Волга в 2026 году вуз открывает магистратуру «Государственное управление налоговой политики региона».
Третье новое направление в магистратуре — «Правовое урегулирование опеки и попечительства», это результат сотрудничества филиала с правительством Нижегородской области. «Сейчас институт опеки и попечительства находится в процессе реформирования, — уточняет Екатерина Лебедева. — Чтобы повышать профессиональный уровень специалистов, мы запускаем такую магистратуру. Там предусмотрено 15 бюджетных мест».
Что касается бакалавриата, здесь в институте-филиале в 2026 году стартует программа обучения с межфилиальной мобильностью «Лидеры регионов. Государственное и муниципальное управление». Площадкой для реализации программы, кроме Нижнего Новгорода, станут филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Главная особенность — межфилиальная мобильность, программой предусмотрены выездные практико-ориентированные образовательные модули.
«Студенты будут обучаться по единым учебным планам в своих кампусах, но смогут ездить на трехнедельные стажировки в другие филиалы для знакомства с лучшими управленческими практиками, — объясняет Екатерина Лебедева. — На мой взгляд, для нижегородских абитуриентов это возможность учиться по столичным образовательным лекалам высокого образца, но за меньшие деньги».
Кстати.
Федеральные ограничения по приёму на внебюджетные места в 2026 году коснулись и Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Число платных мест там сократилось на программах обучения «Экономика», «Менеджмент», «Психология» и «Медиакоммуникации». «Но мест не стало меньше, чем принятых на эту форму обучения абитуриентов в 2025 году, — сообщает директор профориентации Мининского университета Галина Мельникова. — На тех программах обучения, где вуз самостоятельно определяет количество внебюджетных мест, мест будет столько, что это покроет потребности поступающих».