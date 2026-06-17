СК опроверг слухи о погребении пропавшей семьи Усольцевых в известняке

КРАСНОЯРСК, 17 июн — РИА Новости. Информация о том, что пропавшую в сентябре прошлого года в Красноярском крае семью Усольцевых похоронили в известняке, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Усольцевых якобы стала жертвой расправы и была похоронена в известняке.
«Информация, распространяемая в социальных медиа о том, что семью Усольцевых могли похоронить в известняке, не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал представитель главка.
Также собеседник уточнил, что следствием тщательно отрабатываются различные версии исчезновения, в том числе криминальная, однако приоритетной остается версия о несчастном случае.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.
Масштабные поиски красноярской семьи Усольцевых возобновились 4 июня и велись пять дней, до 9 июня. В ходе них была найдена часть палки для ходьбы, которую направили на экспертизу для установления принадлежности пропавшим.