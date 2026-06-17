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За пять месяцев 2026 года пассажиропоток пермского аэропорта превысил 700 тысяч человек

За январь—май 2026 года аэропорт Большое Савино обслужил 701 059 человек. Как сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Пермь», начало традиционного отпускного сезона выдалось достаточно активным — только за минувший май услугами воздушной гавани воспользовались 160 252 человека.

Источник: Коммерсантъ

За январь—май 2026 года аэропорт Большое Савино обслужил 701 059 человек. Как сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Пермь», начало традиционного отпускного сезона выдалось достаточно активным — только за минувший май услугами воздушной гавани воспользовались 160 252 человека.

Отметим, что прямые рейсы для пермяков доступны в 18 городов России и восемь зарубежных стран, включая Азербайджан (Баку), Армению (Ереван), Беларусь (Минск), Вьетнам (Камрань), Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), Грузию (Батуми), Узбекистан (Намаган и Ташкент). Самым популярным среди зарубежных направлений у пермяков является Турция. Сейчас прямые рейсы из Перми в Анталью совершают пять авиакомпаний. Часть внутренних рейсов совершается в рамках программ субсидирования.

Согласно данным Rusprofile, выручка АО «Международный аэропорт Пермь» в 2025 году увеличилась на 15% и составила 3,256 млрд руб. Чистая прибыль общества выросла на 35% и составила 1,4 млрд руб.

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