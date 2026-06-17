За пять месяцев 2026 года пассажиропоток пермского аэропорта превысил 700 тысяч человек

Отметим, что прямые рейсы для пермяков доступны в 18 городов России и восемь зарубежных стран, включая Азербайджан (Баку), Армению (Ереван), Беларусь (Минск), Вьетнам (Камрань), Египет (Шарм-эль-Шейх и Хургада), Грузию (Батуми), Узбекистан (Намаган и Ташкент). Самым популярным среди зарубежных направлений у пермяков является Турция. Сейчас прямые рейсы из Перми в Анталью совершают пять авиакомпаний. Часть внутренних рейсов совершается в рамках программ субсидирования.