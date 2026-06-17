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«Иванушки International» не выйдут на «СКА Арену» из-за смены собственника

Заявленный ранее концерт коллектива перенесли в Ледовый дворец.

Группа «Иванушки International» не будет выступать на «СКА Арене», как это планировалось раньше.

Концерт, который должен состояться 5 декабря, пройдёт в Ледовом дворце. Причина, как отмечает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музыкального коллектива" — в смене собственника арены, который отменил все концерты в одностороннем порядке.

«В связи со сменой собственника “СКА Арены” и изменением концепции её работы (новые владельцы приняли решение не проводить на площадке концертные мероприятия и в одностороннем порядке расторгли все договоры аренды) концерт группы “Иванушки International”, запланированный на 5 декабря в Петербурге, состоится в Ледовом Дворце», — цитирует издание сообщении группы.

Все купленные билеты останутся действительными, а дополнительную информацию их владельцы получат в рассылке билетного оператора.

Напомним, гендиректор «СКА Арены» сменился 9 июня. На смену занимавшего эту должность с декабря 2023 года Антона Купченко пришла Галина Зайцева.

К слову, в сезоне КХЛ 2026/27 на «СКА Арену» вернётся хоккейный клуб СКА. Это произошло после покупки ООО «Хоккейный клуб СКА» 100% уставного капитала арены. Им придётся делить Арену с «Шанхайскими драконами», которые сейчас базируются на ней.

Ранее стало известно, что в Петербурге состоится большой летний концерт рок-группы «ПилОт». Мероприятие пройдёт на крыше Roof Place под открытым небом.