«Иванушки International» не выйдут на «СКА Арену» из-за смены собственника

«В связи со сменой собственника “СКА Арены” и изменением концепции её работы (новые владельцы приняли решение не проводить на площадке концертные мероприятия и в одностороннем порядке расторгли все договоры аренды) концерт группы “Иванушки International”, запланированный на 5 декабря в Петербурге, состоится в Ледовом Дворце», — цитирует издание сообщении группы.