Шуховская башня получила гран-при фестиваля «Архитектурное наследие 2026»

Нижегородская область стала одним из победителей Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2026», который состоялся в Ростове-на-Дону. Высшую награду фестиваля — гран-при и золотой диплом — получила Шуховская башня в Выксе.
Гиперболоидная башня инженера Шухова, находившаяся на территории завода, обрела новую жизнь в общественном пространстве исторического центра Выксы. Это беспрецедентный проект в современной истории. В процессе реставрации удалось сохранить подлинную конструкцию и инженерные решения Шухова, а также 95% оригинального металла. Осенью 2025 года, сохранив свой статус объекта культурного наследия федерального значения, башня стала доступ-на для выксунцев и гостей города.
Инициаторами реставрации и перемещения башни выступили генеральный ди-ректор ОМК Анатолий Седых и председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых. Инженеры выксунского завода ОМК и Центрального научно-исследовательского института промышленных зданий разработали технологию с нуля.
Справка.
Выксунская башня — одна из последних реализованных при жизни Владимира Шухова конструкций. Она была смонтирована в 1933—1934 годах коллективом треста «Стальмост», где инженер в то время работал техническим консультантом. Конструкция высотой 38,8 метра выполнена из прямолинейных стержней в форме гиперболоида.
В конце XIX века проект перемещения конструкции Шухова был реализован им самим: в 1896 году башня, построенная для Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, была перемещена в село Полибино. Башню разобрали, перевезли и вновь собрали на новом месте под строгим надзором самого Владимира Шухова. В современной истории до ОМК никто этого не делал.
С 2018 г. ОМК реализует масштабный проект по строительству «Шухов-парка» на территории первого завода братьев Баташевых XVIII века, который находится в историческом центре Выксы. Парк не имеет аналогов в России и станет главным в европейской части страны региональным центром сохранения индустриального наследия и центром промышленного туризма Нижегородской области. Проект создания «Шухов-парка» ОМК реализует в партнерстве муниципальными, региональными и федеральными органами исполнительной власти. Благоустройство частично реализовано на средства федеральных грантовых программ Министерства строительства и Ростуризма. Завершить строительство «Шухов-парка» планируется в 2029 г.
«Архитектурное наследие» — ежегодный фестиваль, который объединяет ведущих российских и зарубежных экспертов, архитекторов, градостроителей, реставраторов и представителей органов власти регионов страны. Традиционно его площадки служат пространством для открытого профессионального диалога и демонстрации лучших практик в области сохранения и развития архитектурного, градостроительного, инженерного и ландшафтного наследия городов России.