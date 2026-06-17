Шуховская башня получила гран-при фестиваля «Архитектурное наследие 2026»

В конце XIX века проект перемещения конструкции Шухова был реализован им самим: в 1896 году башня, построенная для Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, была перемещена в село Полибино. Башню разобрали, перевезли и вновь собрали на новом месте под строгим надзором самого Владимира Шухова. В современной истории до ОМК никто этого не делал.