В Красноярском крае государству вернули более 57 га земель у водохранилища

В Красноярском крае государству вернули более 57 га земель водного фонда. Прокуратура выяснила, что часть этой территории была ошибочно оформлена как сельхозугодья.
Так, участок площадью более 141 тыс. квадратных метров стал частной собственностью еще в 2010 году. Однако проверка показала, что большая часть земли находится в акватории и береговой полосе Красноярского водохранилища.
В Идринско-Краснотуранском округе на кадастровый учет поставили сельскохозяйственный участок площадью более 486 тыс. «квадратов» — он почти полностью пересекался с акваторией Тубинского залива реки Енисей (хотя по закону относятся к федеральной собственности).
После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили. В одном случае суд признал отсутствующим право собственности на земли водного фонда, а в другом специалисты скорректировали границы участка.
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