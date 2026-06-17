В ЕР предложили снизить требования к гражданам и малому бизнесу

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В «Единой России» считают важным снижение количества требований к гражданам и малому бизнесу и предлагают за мелкие и впервые совершенные нарушения выносить предупреждения вместо штрафов, заявил РИА Новости секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«В практиках применения законов много перегибов. Например, территориальные органы Росстата порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных, в случае если такое совершено впервые», — указал Якушев.
«Единая Россия» обращается в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики немедленного штрафования, учитывая что закон это не требует.
«Нет необходимости штрафовать людей за мелкие и впервые совершенные нарушения. Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль. Мы время и бумаги тратим на суды по всем подобным случаям больше, чем сумма штрафов», — добавил Якушев.
Государство должно делать для граждан и малого и среднего бизнеса больше и создавать возможности для развития, чтобы люди занимались своими делами, а не бегали по судам, заключил секретарь генсовета партии.