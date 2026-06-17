Заслуги председателя правления НБД-Банка Александра Шаронова отмечены Президентом

«Получение столь значимых наград — это не только большая честь, но и дополнительная ответственность. Благодарю за оказанное доверие и высокую оценку работы. Особенно приятно разделить этот день с людьми, чей ежедневный труд способствует развитию Нижегородской области, укреплению ее экономики и социальной сферы. Уверен, что именно благодаря профессионализму, инициативности и неравнодушию жителей наш регион продолжает успешно развиваться и двигаться вперед», — подчеркнул председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.