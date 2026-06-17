Заслуги председателя правления НБД-Банка Александра Шаронова отмечены Президентом

Председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов был удостоен высоких наград. Торжественная церемония состоялась в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых. Награды нижегородцам, представляющим разные сферы деятельности, вручал губернатор Глеб Никитин.
Александр Шаронов отмечен благодарностью Президента РФ Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, ему вручили медаль «За поддержку специальной военной операции».
Высокие награды стали признанием вклада Александра Шаронова в развитие экономики, поддержку предпринимательства и формирование благоприятной деловой среды. На протяжении более трех десятилетий НБД-Банк остается надежным партнером для малого и среднего бизнеса, содействуя реализации проектов, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в регионах присутствия.
«Получение столь значимых наград — это не только большая честь, но и дополнительная ответственность. Благодарю за оказанное доверие и высокую оценку работы. Особенно приятно разделить этот день с людьми, чей ежедневный труд способствует развитию Нижегородской области, укреплению ее экономики и социальной сферы. Уверен, что именно благодаря профессионализму, инициативности и неравнодушию жителей наш регион продолжает успешно развиваться и двигаться вперед», — подчеркнул председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
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