Из-за отсутствия ресурса жители купаются по старинке

Действительно, эта проблема ежегодно остро встаёт перед городами донского региона в разгар летнего зноя. При этом ресурс порой не возвращается в дома вовремя, и жителям приходится вспоминать о «старом добром» способе — мытье в тазике. Несколько лет назад блогеры попытались привлечь внимание к проблеме экстравагантным способом: устроили фотосессию у фонтанов в банных халатах и с полотенцами на голове. Мол, если из крана не течёт вода, то привести себя в порядок можно только так…