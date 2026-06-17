Из-за отсутствия ресурса жители купаются по старинке

На дворе век современных технологий и искусственного интеллекта. Казалось бы, человечество давно шагнуло в будущее. Но есть вещи, которые во все времена остаются неизменными — подогревание воды на печке и купание в тазике. Тысячи ростовчан вынуждены так поступать уже более месяца из-за отсутствия горячей воды.
В центре Ростова и в Западном жилом массиве отключили ценный ресурс ещё в середине мая: коммунальщики должны были делать опрессовку — проверять, насколько хорошо трубы выдерживают давление. Но вот минула половина июня, а сотни домов по-прежнему без горячего водоснабжения. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
После праздников.
«Как лето, так и воды нет. Это просто издевательство!» — негодует ростовчанка Любовь.
«Уже нормой стало каждый год её отключать на месяц!» — вторит житель Западного жилого массива Владислав.
Действительно, эта проблема ежегодно остро встаёт перед городами донского региона в разгар летнего зноя. При этом ресурс порой не возвращается в дома вовремя, и жителям приходится вспоминать о «старом добром» способе — мытье в тазике. Несколько лет назад блогеры попытались привлечь внимание к проблеме экстравагантным способом: устроили фотосессию у фонтанов в банных халатах и с полотенцами на голове. Мол, если из крана не течёт вода, то привести себя в порядок можно только так…
Так или иначе, к середине июня ремонтные работы на ряде участков завершились, некоторые дома подключили к теплотрассе. Тем не менее из-за проведения ресурсоснабжающими организациями плановых гидравлических испытаний тепловых сетей в западной и центральной частях Ростова без горячего водоснабжения оставались ещё 147 многоквартирных домов.
Эта информацию озвучили на совещании, которое провёл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава Ростова доложил, что из-за общей изношенности инженерных сетей в процессе работы выявляются новые дефекты, и это увеличивает запланированные сроки ремонта. Губернатор поставил задачу восстановить горячее водоснабжение до праздников.
Однако праздники закончились, а горячая вода появилась не во всех домах. В «Ростовских тепловых сетях» лишь напомнили, что в случае отсутствия ресурса после завершения ремонтных работ необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Там также отметили, что ремонт некоторых теплосетей осложняется труднодоступностью ненадёжных участков, требующих замены.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — обратились к ростовчанам представители ресурсоснабжающей организации.
Вторая волна.
При этом, хоть первое отключение ещё не завершилось, город ждёт вторая волна. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная предупредила, что с 15 июня по 6 июля горячую воду отключат из-за проведения новых опрессовок.
Под отключение попадают: Северный жилой массив, микрорайон Темерник, район проспекта Ленина.
Тем временем дефицит воды — причём не только горячей, но и холодной — ощущают и в отдалённых районах. Так, жители Зимовниковского района бьют тревогу в соцсетях: водоснабжение в их домах отсутствует более восьми дней.
Как пояснила Антонина Пшеничная, виной тому — авария на трансформаторной подстанции, из-за которой обесточило насосы на скважинах. Специалистам водоканала пришлось проводить поквартирный и подомовой обход для регулировки и стравливания воздуха. По заявкам жителей организовали подвоз воды. На момент подготовки публикации вода в дома дончан ещё не вернулась.
В других муниципалитетах сети то и дело дают течь: Гуково, Зерноград, Волгодонск, Шахты, Каменск-Шахтинский — список можно продолжать долго. Сообщения об авариях на водоводах и отключениях ресурса ежедневно появляются в соцсетях главы минЖКХ. Очевидно, что ситуация требует системного решения. А пока его нет, дончанам приходится греть воду на плите, чтобы просто принять душ.