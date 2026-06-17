Тюменские дизайнеры представили коллекции на межрегиональной выставке

Дизайнеры из Тюменской области представили свои коллекции на межрегиональной выставке «КурганСпецПром-2026» Всероссийского форума арматуростроителей России, сообщили в администрации Тюмени. Впервые на мероприятии прошел показ одежды от авторов из Уральского федерального округа — эксперимент на стыке индустрии и моды, поддерживаемый нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».
Спецпоказ состоялся в Кургане 16 июня. Организаторы отмечают, что у создания спецтехники и модного образа много общего: и в машиностроении, и в фэшн-индустрии все начинается с функциональности и дизайна, затем идет проработка технической составляющей. В программу показа вошли коллекции локальных дизайнеров, мини-лекторий о связи дизайна и технологий, а также фотозона с элементами спецтехники.
Тюменскую область представили Анна Андреенко с брендом «Зина Кутюр» и Ирина Григорьева, создатель марки «Ирма». Также в событии приняли участие бренды «Счастья Вам!» из Курганской области и «МОЕ» (Нефтеюганск) от дизайнера Елены Фомичевой.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.