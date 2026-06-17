Тюменские дизайнеры представили коллекции на межрегиональной выставке

Спецпоказ состоялся в Кургане 16 июня. Организаторы отмечают, что у создания спецтехники и модного образа много общего: и в машиностроении, и в фэшн-индустрии все начинается с функциональности и дизайна, затем идет проработка технической составляющей. В программу показа вошли коллекции локальных дизайнеров, мини-лекторий о связи дизайна и технологий, а также фотозона с элементами спецтехники.