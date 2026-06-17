Стало известно, как идут работы на Городецком гидроузле

Работы по модернизации Городецкого гидроузла продолжаются. Это один из ключевых объектов на Волге — через него проходят грузовые и пассажирские суда, связывающие маршруты Волжского бассейна, сообщается в канале министерства транспорта РФ в мессенджере МАХ.
«По нацпроекту “Эффективная транспортная система” гидроузел комплексно модернизируют. На участке между Нижним Новгородом и Городцом проходит масштабное дноуглубление — это обеспечит гарантированную судоходную глубину не менее 4 метров и устранит существующие ограничения. Строится вторая камера шлюза № 15», — уточняется в публикации.
Работы ведутся без остановки судоходства, строительная готовность объекта уже достигла 75%. После завершения работ пропускная способность участка вырастет с 3,6 до 20 млн тонн грузов в год.