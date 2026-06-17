Стало известно, как идут работы на Городецком гидроузле

Работы по модернизации Городецкого гидроузла продолжаются. Это один из ключевых объектов на Волге — через него проходят грузовые и пассажирские суда, связывающие маршруты Волжского бассейна, сообщается в канале министерства транспорта РФ в мессенджере МАХ.