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Стало известно, как идут работы на Городецком гидроузле

Строится вторая камера шлюза № 15.

Работы по модернизации Городецкого гидроузла продолжаются. Это один из ключевых объектов на Волге — через него проходят грузовые и пассажирские суда, связывающие маршруты Волжского бассейна, сообщается в канале министерства транспорта РФ в мессенджере МАХ.

«По нацпроекту “Эффективная транспортная система” гидроузел комплексно модернизируют. На участке между Нижним Новгородом и Городцом проходит масштабное дноуглубление — это обеспечит гарантированную судоходную глубину не менее 4 метров и устранит существующие ограничения. Строится вторая камера шлюза № 15», — уточняется в публикации.

Работы ведутся без остановки судоходства, строительная готовность объекта уже достигла 75%. После завершения работ пропускная способность участка вырастет с 3,6 до 20 млн тонн грузов в год.