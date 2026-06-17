Качество очистки воды на НСА стали тестировать с помощью речных раков

На Нижегородской станции аэрации (НСА) тестируют нестандартный способ контроля качества очистки воды — в роли природных сенсоров выступают речные раки. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
После того как завершилась реконструкция первой очереди объектов НСА, специалисты АО «Объединённый коммунальный оператор» запустили в очищенную воду членистоногих, отловленных в Волге. С тех пор прошёл уже месяц — за состоянием раков ведётся тщательное наблюдение.
Выбор на них пал не случайно: эти существа остро реагируют на малейшие изменения среды, поэтому их нередко используют как естественный индикатор чистоты водоёмов.
«Для нас это биотестер, который позволит своевременно отреагировать, если что-то не так», — подчеркнул Элмурод Расулмухамедов, исполнительный директор «Российского экологического движения» и член общественного совета при Минприроды РФ.
Пока итоги эксперимента внушают оптимизм: раки успешно адаптировались и демонстрируют хорошее самочувствие — это убедительно свидетельствует о том, что система очистки работает эффективно.
Напомним, что вонь от Нижегородской станции аэрации (НСА) уже не первый год является одной из самых насущных проблем столицы Приволжья. Сейчас на НСА проводят работы по реконструкции.
Ранее сообщалось, что 20 млрд рублей выделят на второй этап реконструкции НСА.