Баста соберет стадион в Нижнем Новгороде

Баста выступит на Совкомбанк Арене в Нижнем Новгороде 27 июня. Помимо его сольного концерта также запланировано выступление нижегородского электронного музыканта RITN, сообщают организаторы.
6 июня Баста вступил на Ак Барс Арене в Казани, где собралось более 40 тысяч фанатов. Как отмечают организаторы, это абсолютный рекорд посещаемости данной арены и Татарстана.
Напомним, что Баста (Василий Вакуленко) — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы и различные шоу.
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