Баста соберет стадион в Нижнем Новгороде

Напомним, что Баста (Василий Вакуленко) — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы и различные шоу.