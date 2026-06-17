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Баста соберет стадион в Нижнем Новгороде

Баста (Василий Вакуленко) — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке.

Баста выступит на Совкомбанк Арене в Нижнем Новгороде 27 июня. Помимо его сольного концерта также запланировано выступление нижегородского электронного музыканта RITN, сообщают организаторы.

6 июня Баста вступил на Ак Барс Арене в Казани, где собралось более 40 тысяч фанатов. Как отмечают организаторы, это абсолютный рекорд посещаемости данной арены и Татарстана.

Напомним, что Баста (Василий Вакуленко) — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы и различные шоу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что молодежный фестиваль «Лимон» пройдет в Заповедных кварталах.

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