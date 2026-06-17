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Делегация из Татарстана посетила Республику Беларусь

Стороны обсудили сотрудничество в области животноводства и ветеринарии.

Делегация Татарстана посетила Республику Беларусь с рабочим визитом, что соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В ходе встреч стороны обсудили перспективы сотрудничества в области животноводства, генетики, ветеринарии, кормопроизводства и агротехнологий. Особое внимание уделено созданию современных лабораторий для исследований в АПК, развитию селекционной работы и внедрению инновационных решений.

Участники визита посетили ведущие агропромышленные предприятия Беларуси и международную выставку «БелАгро-2026», где ознакомились с новейшими разработками в сфере агротехнологий. По итогам визита достигнуты договоренности о реализации совместных проектов, обмене опытом и дальнейшем развитии сотрудничества.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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