Делегация из Татарстана посетила Республику Беларусь

Делегация Татарстана посетила Республику Беларусь с рабочим визитом, что соответствует целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
В ходе встреч стороны обсудили перспективы сотрудничества в области животноводства, генетики, ветеринарии, кормопроизводства и агротехнологий. Особое внимание уделено созданию современных лабораторий для исследований в АПК, развитию селекционной работы и внедрению инновационных решений.
Участники визита посетили ведущие агропромышленные предприятия Беларуси и международную выставку «БелАгро-2026», где ознакомились с новейшими разработками в сфере агротехнологий. По итогам визита достигнуты договоренности о реализации совместных проектов, обмене опытом и дальнейшем развитии сотрудничества.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.