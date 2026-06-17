«Карту жителя Калининградской области» планируют запустить с 1 июля

Проект постановления правительства опубликован 16 июня, и у всех желающих есть семь дней, чтобы направить свои предложения и замечания.
Запуск системы запланирован на 1 июля 2026 года. Власти региона возлагают на проект большие надежды: он должен стать единой цифровой платформой, через которую жители смогут получать доступ к различным сервисам и мерам поддержки.
Что такое «Карта жителя». Это не отдельная пластиковая карта, а, по сути, цифровая платформа, которая интегрируется с банковской картой платежной системы «Мир». Губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что карта станет поводом «навести порядок в цифровом зоопарке региона». Её внедрение обсуждалось неоднократно: ранее запуск планировали на начало 2026 года, затем к 80-летию области — 4 июля.
Какие возможности она даст. Через платформу можно будет получать государственные и муниципальные услуги, меры социальной поддержки, включая льготы на проезд и посещение учреждений культуры и спорта. Будет доступен и сервис «Моя выгода» — скидки и бонусы от коммерческих партнёров: торговых сетей, кафе, частных клиник, музеев и других организаций.
Ответственными за запуск и работу системы назначены областное министерство цифровых технологий и связи и ГКУ «Центр цифровых технологий». Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести ряд подготовительных работ: проверить систему на соответствие требованиям информационной безопасности, обучить пользователей и сотрудников, оформить права на использование программного обеспечения.