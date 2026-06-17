«Карту жителя Калининградской области» планируют запустить с 1 июля

Что такое «Карта жителя». Это не отдельная пластиковая карта, а, по сути, цифровая платформа, которая интегрируется с банковской картой платежной системы «Мир». Губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что карта станет поводом «навести порядок в цифровом зоопарке региона». Её внедрение обсуждалось неоднократно: ранее запуск планировали на начало 2026 года, затем к 80-летию области — 4 июля.