В столице Прикамья наградили победителей конкурса «Лидер Пермского края»

Торжественное открытие VI Экофеста «Природа города» и церемония награждения лауреатов конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Экология» прошло 5 июня в Парке культуры и отдыха «Балатово» Перми. Организация таких мероприятий соответствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.
Победителем конкурса стал проект «Пермский центр экологической культуры». С момента открытия в сентябре 2025 года центр провел свыше 700 мероприятий, которые посетили более 20 тыс. человек. Второе место занял проект «Экологическое движение “Гуляй-Убирай”» Чернушинского краеведческого музея, объединивший более 2,5 тыс. участников. Третье место присуждено проекту компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — «Краевой конкурс экологических проектов “Пермь — мастерская будущего”», который привлек к участию более 3 тыс. детей и подростков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.