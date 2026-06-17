Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область оказалась седьмой в стране по объемам жилищного строительства

Почти 102 тысячи квартир строят в Ростовской области в середине июня 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область оказалась на седьмом месте в России по объемам жилищного строительства, сообщает Домостройдон.ру.

По информации портала, по состоянию на середину июня на Дону строят 101,8 тысячи квартир общей площадью 4,73 млн кв. метров.

В основном делается упор на однокомнатные квартиры, в этом сегменте заложено 57 тысяч жилых помещений. Кроме того, застройщики предлагают 32,5 тысячи двухкомнатных квартир и около 10,2 тысячи трехкомнатных. На жилье с четырьмя и более комнатами приходится 2,1 тысячи квартир.

По объемам строительства Ростовская область опережает Новосибирскую область и Башкортостан. Возглавляют рейтинг Москва (строится 16 млн кв. метров), Московская область (8 млн кв. метров), Краснодарский край (7,96 млн кв. метров).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.