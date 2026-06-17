Ростовская область оказалась седьмой в стране по объемам жилищного строительства

В основном делается упор на однокомнатные квартиры, в этом сегменте заложено 57 тысяч жилых помещений. Кроме того, застройщики предлагают 32,5 тысячи двухкомнатных квартир и около 10,2 тысячи трехкомнатных. На жилье с четырьмя и более комнатами приходится 2,1 тысячи квартир.