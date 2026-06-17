Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже назначили новые даты ОГЭ после отмены экзаменов из-за угрозы БПЛА

Министерство образования Воронежской области определило новые даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, перенесенного из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Салогубова в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

Министерство образования Воронежской области определило новые даты проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, перенесенного из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Салогубова в своем канале в Max.

19 июня состоятся экзамены по географии, биологии и истории. На 3 июля перенесены физика, информатика и химия.

Вчера, 16 июня, ОГЭ был отменен в связи с тем, что из-за угрозы удара БПЛА школьники находились в укрытиях более двух часов. В убежища на время угрозы были направлены ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в областном центре и одного — в Нововоронеже, где экзамен пытались провести несколько раз.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше