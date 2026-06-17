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Более 8 часов Воронежская область провела в режиме беспилотной опасности

Тревогу в Воронежской области сняли в 15.44 среды.

Источник: Комсомольская правда

Тревожный режим в Воронежской области, связанный с атакой на регион вражескихх беспилотников, продлился 17 июня 8,5 часов. Об отбое опасности губернатор Александр Гусев сообщил в 15.44 (об атаке оповестили в 6.53 утра).

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, утром военные уничтожили в одном из райцентров беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал, разрушений нет.

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