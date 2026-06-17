Во сколько обойдётся летний отдых-2026?

Какие же сценарии для курортников предлагает рынок в этом году? Эксперт по туризму Артём Свердловский приводит актуальные варианты для семьи из двух взрос­лых и двух детей. В Сочи отель в Имеретинской бухте, в 800 метрах от пляжа, с большой площадью и развлечениями для детей, обойдётся примерно в 160 тыс. рублей. В Архызе один из немногих отелей с системой «всё включено», анимацией и бассейнами, стоит около 170 тысяч, но здесь нет пляжа и выйти за территорию особо некуда.