Во сколько обойдётся летний отдых-2026?

Планируя семейный отпуск этим летом, люди реже смотрят на карту и чаще — на ценники. Лето-2026 диктует свои правила: вопрос «куда поехать» упирается не в желания, а в сухую арифметику.
Корреспондент rostov.aif.ru сравнил стоимость отдыха на популярных направлениях для стандартной семьи из четырёх человек. Рассказываем, почему российские курорты стремительно дорожают, опережая рост доходов, и как искать компромисс между желанием понежиться на побережье и толщиной кошелька.
Бешеный рост.
Андрей и Ирина Картуновы из Ростовской области в 2024-м поехали в Сочи на десять дней вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. Билеты на поезд туда-обратно обошлись в 19 тыс. рублей на всех. Жили в Адлере в отёле категории «три звезды» с завтраками. Обедали и ужинали в кафе и столовых, посещали аквапарк и океанариум. Итого вся поездка стоила около 160 тыс. рублей.
«Дорого, но терпимо», — вспоминают они.
В 2025-м семья решила повторить путешествие в том же формате. Но цифры изменились радикально. Тот же отель категории «три звезды» с завтраками подорожал с 73 до 87 тысяч за десять ночей. Билеты на поезд — с 19 до 27 тысяч. Комплексный обед в столовой, где в прошлом году платили 350 рублей с человека, теперь стоил 500. Кофе на набережной — 400 рублей вместо 250. Цена посещения аквапарка для одного человека выросла на 700 рублей.
«Итого — 220 тысяч. На 60 тысяч дороже за год», — подсчитывает Андрей Картунов.
Что изменилось, кроме цен? Море — то же. Сервис — не стал лучше. На ресепшн ждали заселения полтора часа, хотя приехали вовремя. Ирина даже чуть не поссорилась с администратором.
«В 2024-м мы закрывали глаза на мелочи. В 2025-м за 220 тысяч закрывать не хочется», — признаётся Ирина Картунова.
Какие же сценарии для курортников предлагает рынок в этом году? Эксперт по туризму Артём Свердловский приводит актуальные варианты для семьи из двух взрослых и двух детей. В Сочи отель в Имеретинской бухте, в 800 метрах от пляжа, с большой площадью и развлечениями для детей, обойдётся примерно в 160 тыс. рублей. В Архызе один из немногих отелей с системой «всё включено», анимацией и бассейнами, стоит около 170 тысяч, но здесь нет пляжа и выйти за территорию особо некуда.
Выделив на путешествие в Турцию около 300 тысяч, можно вписаться в бюджет, а ещё — подарить семье дуэт лазурного моря и гор. Собеседник рекомендует отели в регионе Сиде (можно выехать в старый город), в Белеке (рядом парк «Легенда» — турецкий Диснейленд) и в Кемере (отсюда открываются виды на горы, сосны, пляж с мелкой галькой).
В Крыму аналогичный отдых с трёхразовым питанием обойдётся в 280 тысяч.
А если вы в поисках тихого и бюджетного семейного отдыха, то присмотритесь к Павло-Очаковской косе (Таганрогский залив, Азовский район) или Должанке (Азовское море, Ейский район Кубани). Проживание для компании из четырёх человек на протяжении недели обойдётся примерно в 60 тыс. рублей. Но это исключительно за крышу над головой, без питания и развлечений.
Артём Свердловский подчёркивает: все озвученные им варианты относятся к хорошему ценовому сегменту.
«Можно поехать и доступнее, но я считаю, что по-настоящему качественный и спокойный отдых для всей семьи возможен именно в таких условиях. Недорогие альтернативы часто означают компромиссы с безопасностью, питанием или сервисом, что в итоге сводит на нет весь смысл отпуска», — отмечает эксперт.
Без толп туристов.
Сергей, представитель туристической компании, работающей с 1985 года, рекомендует обратить внимание на побережье Азовского моря в новых регионах.
«Мы были пионерами в России среди тех, кто начал работать с Бердянской косой после освобождения новых территорий, три года тому назад повезли туда первых туристов. И вот это побережье мы продолжаем осваивать: Мариуполь, Бердянск, Кимчевск. Там отличная отельная база, чистое море», — рассказал Сергей.
Он уточняет: важно не путать открытое Азовское море с Таганрогским заливом, куда впадают Дон и Миус.
«В Бердянске, например, море чистейшее: заходишь по пояс и видишь свои ноги — настолько прозрачная вода. Ты получаешь удовольствие от чистоты, покоя, отсутствия наплыва туристов, которые так напрягают на Черноморском побережье. С нашей точки зрения, на сегодня это самая выгодная история в плане отдыха, да и по финансам», — пояснил он.
По его словам, в прошлом году двухместный номер в хорошей гостинице на берегу, со своим чистым ухоженным пляжем, стоил порядка 4−4,5 тыс. рублей в сутки. Премиум-класс был дороже.
Что касается хутора Павло-Очаково в Ростовской области, то туроператоры туда поездки не организуют: там нет полноценных средств размещения, только базы, и ростовчане едут туда самостоятельно на машинах или автобусах.
Статистика подтверждает, что стоимость поездок стабильно растёт. В первом полугодии 2026 года туристические услуги в России подорожали в среднем на 8−14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами роста выступили инфляция, повышение издержек на содержание персонала и продуктов, а также удорожание внутренней логистики.
В целом по стране: средняя стоимость ночи в российских отелях выросла примерно на 6,5−9%. Проживание в Краснодарском крае (Сочи, Анапа, Геленджик) прибавило в цене от 5% до 15% в зависимости от категории отеля. В Крыму из-за высокого спроса гостиницы подняли тарифы в среднем на 10%. Внутренние авиаперелёты подорожали примерно на 10,5%. По оценке туроператоров, готовые туры по России увеличили стоимость от 10% до 15%.
«Сочи для семьи с детьми перестаёт быть доступным курортом», — констатирует Андрей Картунов.
Его знакомые в этом году взяли «всё включено» в Турции — вышло дешевле: 160 тыс. на четверых, десять дней, три приёма пищи, бар. «Мы с Ириной ещё думаем, поедем ли в третий раз», — добавляет он.
Отдых — это не роскошь, а необходимость. Вот только для многих семей выбор теперь нужно делать не между курортами, а между путешествием и сохранением бюджета.