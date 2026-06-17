Ученые Перми и Калининграда создали материал для имплантов из коллагена медузы

Гидрогель из морских организмов, созданный учеными Пермского политехнического и Калининградского университетов, станет основным сырьем для производства биоимплантов.
Современная регенеративная медицина позволяет восстанавливать поврежденные ткани и даже органы. Один из главных методов — 3D-биопечать, с помощью которой можно создавать конструкции, замещающие утраченные участки тела. Их печатают из специального материала — гидрогеля, его основным компонентом является коллаген. Для производства гидрогелей сейчас в основном используют коллаген крупного рогатого скота. Но, как выяснилось, такие биоимпланты могут вызвать отторжение или аллергию, есть и риск инфицирования.
Пермские и калининградские ученые создали коллаген из морских организмов. Он обладает низкой иммуногенностью, то есть процент отторжения искусственных тканей и возникновения аллергических реакций при его применении низок.
— Для приготовления гидрогелей мы использовали коллаген, выделенный из медузы, семги, сельди и салаки, — рассказала участница научного проекта Юлия Куликова. — Их выбрали из-за широкой распространенности в российских морях, что в дальнейшем обеспечит доступность сырья. Кроме того, такой коллаген представляет интерес в силу его высокой биосовместимости, он структурно близок к коллагену человека.
На следующем этапе исследователи подобрали оптимальные параметры 3D-биопечати, чтобы исключить брак в процессе производства имплантов. После отверждения напечатанных на биопринтере образцов ученые провели механические испытания, в ходе которых оценили их упругость и прочность. Результат показал, что наилучшими свойствами обладает гидрогель на основе коллагена медузы. Кроме того, именно этот материал оказался наиболее технологичным при приготовлении: он легче замешивался и обеспечивал более стабильное нанесение на поверхность, чем гидрогели из коллагена рыб.