Ученые Перми и Калининграда создали материал для имплантов из коллагена медузы

На следующем этапе исследователи подобрали оптимальные параметры 3D-биопечати, чтобы исключить брак в процессе производства имплантов. После отверждения напечатанных на биопринтере образцов ученые провели механические испытания, в ходе которых оценили их упругость и прочность. Результат показал, что наилучшими свойствами обладает гидрогель на основе коллагена медузы. Кроме того, именно этот материал оказался наиболее технологичным при приготовлении: он легче замешивался и обеспечивал более стабильное нанесение на поверхность, чем гидрогели из коллагена рыб.