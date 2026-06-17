Вузы Казани и провинции Хунань в КНР откроют совместную магистратуру

Трехстороннее соглашение между Казанским федеральным университетом (КФУ), Хунаньским педагогическим университетом в Китае и Центром языкового образования и сотрудничества Министерства образования КНР подписали в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Документ закрепляет запуск с 2026 года новой магистерской программы по профилю «Китайский язык как иностранный» в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Программа построена по модели «один плюс два»: первый год магистранты учатся в Казани, второй и третий — в городе Чанша провинции Хунань. Выпускники получат два диплома. На период обучения в Китае студентам назначат стипендию Министерства образования КНР.
«Сегодня изучение китайского языка в России переживает настоящий подъем — интерес к нему растет и в школах, и в университетах. Но за этим спросом все отчетливее проступает кадровый вызов: квалифицированных преподавателей, способных вести китайский язык на современном уровне, по-прежнему не хватает. Наша программа отвечает именно на этот запрос: мы готовим не просто специалистов со знанием языка, а будущих преподавателей и исследователей, которые свяжут свою академическую карьеру с китаистикой в российских вузах», — отметил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев.
Программа стартует в перекрестные годы образования России и Китая (2026−2027) и опирается на партнерство университетов, которому более 30 лет. Отметим, что первое соглашение между вузами подписано в 1990 году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.