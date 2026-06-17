Вузы Казани и провинции Хунань в КНР откроют совместную магистратуру

«Сегодня изучение китайского языка в России переживает настоящий подъем — интерес к нему растет и в школах, и в университетах. Но за этим спросом все отчетливее проступает кадровый вызов: квалифицированных преподавателей, способных вести китайский язык на современном уровне, по-прежнему не хватает. Наша программа отвечает именно на этот запрос: мы готовим не просто специалистов со знанием языка, а будущих преподавателей и исследователей, которые свяжут свою академическую карьеру с китаистикой в российских вузах», — отметил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев.