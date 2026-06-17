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В Калининграде 27 июня ограничат движение транспорта в районе СК «Юность»

Движение перекроют с 18:30 до 00:00 на нескольких участках.

В Калининграде 27 июня ограничат движение транспорта в районе СК «Юность». Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Янтарные паруса». Движение перекроют с 18:30 до 00:00 на нескольких участках:

по Гюго от въезда на парковку около СК «Юность» до Баграмяна; по Баграмяна от Гюго до Мариупольской.

Фестиваль «Янтарные паруса» организуют для выпускников школ Калининградской область. Праздник пройдёт на трёх площадках с участием яхт Музея Мирового океана.

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