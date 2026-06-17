В Калининграде 27 июня ограничат движение транспорта в районе СК «Юность». Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
Ограничения связаны с проведением фестиваля «Янтарные паруса». Движение перекроют с 18:30 до 00:00 на нескольких участках:
по Гюго от въезда на парковку около СК «Юность» до Баграмяна; по Баграмяна от Гюго до Мариупольской.
Фестиваль «Янтарные паруса» организуют для выпускников школ Калининградской область. Праздник пройдёт на трёх площадках с участием яхт Музея Мирового океана.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше