Свыше 3,7 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей

3753 жителя Нижегородской области пострадали от укусов клещей. Среди них есть 1029 детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Больше всего нападений насекомых было зафиксировано в Борском (240), Дзержинском (235), Ветлужском (202), Павловском (220) округах и Нижнем Новгороде. Чаще всего жители региона подхватывали клеща на придомовой территории, в огороде, лесу и парках.
Девять нижегородцев заразились боррелиозом после присасывания клеща. Это произошло в Нижнем, Тонкинском, Балахнинском, Богородском и Арзамасском округах.
Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином потребовалась 514 пострадавшим, из них 500 детям.
Привились против клещевого энцефалита 13 211 человек, в том числе 3 106 детей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что правила оказания платной медицинской помощи изменятся в России с 1 сентября.