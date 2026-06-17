Свыше 3,7 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей

Больше всего нападений насекомых было зафиксировано в Борском (240), Дзержинском (235), Ветлужском (202), Павловском (220) округах и Нижнем Новгороде. Чаще всего жители региона подхватывали клеща на придомовой территории, в огороде, лесу и парках.