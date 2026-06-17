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Свыше 3,7 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей

Девять человек заразились боррелиозом после присасывания клеща.

Источник: Нижегородская правда

3753 жителя Нижегородской области пострадали от укусов клещей. Среди них есть 1029 детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Больше всего нападений насекомых было зафиксировано в Борском (240), Дзержинском (235), Ветлужском (202), Павловском (220) округах и Нижнем Новгороде. Чаще всего жители региона подхватывали клеща на придомовой территории, в огороде, лесу и парках.

Девять нижегородцев заразились боррелиозом после присасывания клеща. Это произошло в Нижнем, Тонкинском, Балахнинском, Богородском и Арзамасском округах.

Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином потребовалась 514 пострадавшим, из них 500 детям.

Привились против клещевого энцефалита 13 211 человек, в том числе 3 106 детей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что правила оказания платной медицинской помощи изменятся в России с 1 сентября.