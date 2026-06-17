В челябинском сериале снимается актер Михаил Полицеймако

В Челябинске идут съемки короткометражного вертикального сериала «Женя + Женя» (12+). Это история о двух подростках-курьерах, в которой есть место приключениям, драме и забавным случаям. Всего запланировано восемь эпизодов по пять минут.
Главная особенность сериала, помимо его уникального формата, заключается в сценарии. На кинофоруме «МолоКО» подростки Челябинской области поделились своими переживаниями и проблемами, рассказали, что хотели бы увидеть на экране. Эти истории и легли в основу проекта.
«Мы все объединили и снимаем сериал о насущной жизни. Над ним работала не только большая команда сценаристов, но и заинтересованные подростки Челябинской области», — отмечает исполнительный продюсер Оксана Томилова.
Среди актеров — профессиональные артисты театра и кино, студенты, школьники и взрослые. Одна из ролей принадлежит артисту Михаилу Полицеймако, известному по фильмам «Любовь напрокат», «День радио», «Завтрак у папы» и сериалу «СуперИвановы». В скором времени состав пополнят еще три звездных гостя из Москвы.
«Сюда, на Южный Урал, во время Великой Отечественной войны приехало много творческих людей. Здесь действительно такая кузница — и музыкантов, и режиссеров», — подчеркивает Михаил Полицеймако.
Проект отличается настоящим уральским характером: музыку пишут челябинские группы, а в кадре появятся знакомые горожанам бренды. Съемки стали возможны благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Челябинский сериал будет еще одним подтверждением того, что город достоин статуса культурной столицы — 2027.
«Мы прошли все этапы привлечения федерального финансирования в регион и с нуля создали этот проект, идею которого и подсказали наши подростки. Профессиональный сценарист это все собрал, мы, как продюсеры, нашли звездных актеров и привлекли их на съемки. Для этого они приехали в Челябинск», — делится генеральный продюсер проекта Сергей Спиридонов.
Сейчас отснято уже три терабайта материала, отработано четыре смены из десяти. В планах — закончить съемки до конца июля, а после приступить к монтажу. Увидеть готовую историю челябинцы смогут в середине сентября на телеканале ОТВ, в социальных сетях и на федеральных платформах.
Проект реализуется Челябинской Ассоциацией работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации, командой «Истории для тебя» при информационной поддержке телеканала ОТВ.