В челябинском сериале снимается актер Михаил Полицеймако

«Мы прошли все этапы привлечения федерального финансирования в регион и с нуля создали этот проект, идею которого и подсказали наши подростки. Профессиональный сценарист это все собрал, мы, как продюсеры, нашли звездных актеров и привлекли их на съемки. Для этого они приехали в Челябинск», — делится генеральный продюсер проекта Сергей Спиридонов.