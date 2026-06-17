Росимущество продает здание клуба в центре Перми

Росимущество объявило торги по продаже здания клуба, расположенного в самом центре Перми — на улице Советская, 63/Тополевый переулок, 6. Объявление опубликовано на федеральном сайте торгов. На здание площадью 103 кв. м., а также участок площадью 322 кв. м. установлена стартовая цена в 13,02 млн руб. Шаг аукциона — 650 тыс. руб. Заявки принимаются до 12 июля, сами торги состоятся 17 июля.