Калининградцу грозит до 8 лет колонии за удар в глаз соседу

36-летнему жителю Гурьевского района Калининградской области грозит до восьми лет лишения свободы за удар кулаком в глаз соседа. Инцидент произошёл во дворе дома на почве бытового конфликта — оба мужчины выгуливали собак.
Предварительно установлено, что потерпевший встретил на улице соседку, также гулявшую с питомцем. Между ними возникла ссора. Женщина позвала супруга, и он, не разобравшись, нанёс оппоненту удар в глаз. Удар был такой силы, что пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением внутриглазной оболочки. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Полицейские задержали злоумышленника. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.