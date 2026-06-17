Калининградцу грозит до 8 лет колонии за удар в глаз соседу

Предварительно установлено, что потерпевший встретил на улице соседку, также гулявшую с питомцем. Между ними возникла ссора. Женщина позвала супруга, и он, не разобравшись, нанёс оппоненту удар в глаз. Удар был такой силы, что пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением внутриглазной оболочки. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.