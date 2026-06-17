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Калининградцу грозит до 8 лет колонии за удар в глаз соседу

36-летнему жителю Гурьевского района Калининградской области грозит до восьми лет лишения свободы за удар кулаком в глаз соседа. Инцидент произошёл во дворе дома на почве бытового конфликта — оба мужчины выгуливали собак. Предварительно установлено, что потерпевший встретил на улице соседку, также гулявшую с питомцем. Между ними возникла ссора….

36-летнему жителю Гурьевского района Калининградской области грозит до восьми лет лишения свободы за удар кулаком в глаз соседа. Инцидент произошёл во дворе дома на почве бытового конфликта — оба мужчины выгуливали собак.

Предварительно установлено, что потерпевший встретил на улице соседку, также гулявшую с питомцем. Между ними возникла ссора. Женщина позвала супруга, и он, не разобравшись, нанёс оппоненту удар в глаз. Удар был такой силы, что пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением внутриглазной оболочки. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали злоумышленника. На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.